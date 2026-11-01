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ZDF-Krimireihe «Stralsund» Fast fünf Millionen verabschieden Alexander Held als Hidde

«Dunkle Tiefen» im ZDF am Samstag: Der Krimi war der 27. Fall und zugleich der letzte Auftritt von Kriminalhauptkommissar Karl Hidde, gespielt von dem im Mai gestorbenen Alexander Held.

Stralsund - Das ZDF hat am Samstagabend mit "Dunkle Tiefen" einen Krimi mit besonderer Bedeutung für die Reihe "Stralsund" ausgestrahlt: Es handelte sich um den letzten Auftritt von Kriminalhauptkommissar Karl Hidde, gespielt von dem in diesem Mai mit 67 Jahren gestorbenen Alexander Held. 

Im Schnitt schalteten ab 20.15 Uhr rund 4,7 Millionen Menschen das Zweite ein. Das war ein hoher Marktanteil (22,3 Prozent) und würdiger Abschied. Quotensieger in der Primetime war jedoch das ARD-Quiz "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume, das seinen 15. Geburtstag feierte und das 4,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten verfolgten.

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Alexander Helds Abschied war geplant

Die ZDF-Reihe "Stralsund", bei der der Abschied von Alexander Helds Figur geplant war und auf eigenen Wunsch des Schauspielers passiert, erlebte schon öfter Wechsel. Schauspieler wie Karim Günes und Wanja Mues kamen und gingen. 

Katharina Wackernagel stieg im Oktober 2022 nach 20 Folgen aus, nachdem ihre Figur Nina Petersen ihren früheren Lebensgefährten erschossen hatte und daraus Konsequenzen zog.

Auf Wackernagel folgte Sophie Pfennigstorf als Kommissarin Jule Zabek. Sie übernahm ab 2023 die Ermittlungen und führte die Reihe mit einem neu zusammengestellten Team weiter.

Reihe "Stralsund" gibt es seit 2009

Trotz der vielen Abschiede und Personalwechsel wird die beliebte Samstagskrimireihe fortgesetzt. Pfennigstorf bleibt als Zabek dabei. Mit Torben Liebrecht als Stefan Witt und Samuel Weiss als Achim Mahron kommen neue Ermittler. Zum Team gehören auch Sebastian Jakob Doppelbauer als Tom Grunow und Trigal Sandberger Cañas als IT-Forensikerin Elena Delgado.

Die Reihe "Stralsund" gibt es seit 2009 (erste Folge: "Mörderische Verfolgung"). Alexander Held war ab der zweiten Folge mit dem Titel "Außer Kontrolle" (Januar 2011) dabei. Seine Figur prägte die Serie mehr als 15 Jahre lang. Sein letzter Fall war nun der 28. "Stralsund"-Film.