ZDF-Krimireihe «Stralsund» Fast fünf Millionen verabschieden Alexander Held als Hidde

Stralsund - Das ZDF hat am Samstagabend mit "Dunkle Tiefen" einen Krimi mit besonderer Bedeutung für die Reihe "Stralsund" ausgestrahlt: Es handelte sich um den letzten Auftritt von Kriminalhauptkommissar Karl Hidde, gespielt von dem in diesem Mai mit 67 Jahren gestorbenen Alexander Held.



Im Schnitt schalteten ab 20.15 Uhr rund 4,7 Millionen Menschen das Zweite ein. Das war ein hoher Marktanteil (22,3 Prozent) und würdiger Abschied. Quotensieger in der Primetime war jedoch das ARD-Quiz "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume, das seinen 15. Geburtstag feierte und das 4,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten verfolgten.