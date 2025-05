ZDF-Film: Warum der Bodensee TV-Star Elisabeth Lanz so traurig macht

Bregenz - Die österreichische Schauspielerin Elisabeth Lanz ("Tierärztin Dr. Mertens") hätte sich gerne persönlich mit Schriftsteller Martin Walser vor seinem Tod unterhalten. "Wenn ich an den Bodensee denke, werde ich immer traurig, weil ich meinem Wunsch, ein Gespräch mit Martin Walser zu führen, nicht konsequent genug nachgegangen bin", teilte die 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit. "Und am 26. Juli 2023 realisierte ich, es ist zu spät." Damals starb Walser im Alter von 96 Jahren in Überlingen am Bodensee.