Bei den Dreharbeiten werde auch viel improvisiert und am Text geändert. "Hans Sigl ist König in dieser Disziplin - auch weil er seine Figur in- und auswendig kennt. Seit 18 Jahren. Er ist ja auch ein sehr schlagfertiger Mensch. Das ist sehr beeindruckend, da kann man viel lernen", so Brossier über seinen Serien-Chef.