ZDF-Familienserie "Bergretter": Action, Drama und ein Extra für die Fans

Sonne oder Schnee, Kälte, Regen oder Hitze. Die Bergretter rücken aus, solange es das Wetter irgendwie zulässt - im echten Leben wie auch im Fernsehen. Für das TV müssen Szenen wiederholt werden und sind mit Wartezeiten verbunden: Als Sebastian Ströbel in der Rolle des Markus Kofler vom Hubschrauber an einem Tau in ein Loch in einem zugefrorenen See abgelassen wird, trägt er einen Neoprenanzug unter der Bergretter-Kluft und wärmt sich zwischendurch samt Klamotten in einem Holzzuber mit warmem Wasser auf.