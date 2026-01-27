ZDF-Dauerbrenner Florian Silbereisen bleibt an Bord des "Traumschiffs"

Mainz - Der Käpt'n bleibt an Bord des ZDF-"Traumschiffs": Florian Silbereisen schlüpft für zwei weitere Jahre in die Rolle von Max Parger. "Als Kapitän prägt er das Erfolgsformat maßgeblich und die anhaltend positive Resonanz der Reihe – auch bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern – bestätigt die erfolgreiche Zusammenarbeit", teilte das ZDF auf Anfrage mit. Er bleibe der Serie in diesem und im nächsten Jahr verbunden. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.