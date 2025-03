Kaum zu glauben, aber die kleinen Damen, die als niedliche Einhörnchen am Sonntagnachmittag auf der SCS-Bühne stehen, sind gerade einmal drei, manche von ihnen vier Jahre alt. Ganz vertieft in ihren großen Auftritt, ist ihnen scheinbar gar nicht bewusst, dass mit dieser Premiere im vollen Haus ein weiteres Kapitel in der Geschichte des ZCC aufgeschlagen wird. Denn die Mädchen präsentieren erstmals das Ergebnis der Arbeit mit dem Mini-Ballett, das auf Wunsch vieler Eltern als neuer Bereich im Verein etabliert wurde. Ganz neu gibt es nun also auch für die ganz Kleinen ein ZCC-Trainingsangebot zur Bereicherung der fünften Jahreszeit. Und das findet seit wenigen Monaten ebenfalls im neuen Trainingszentrum statt, das sich der Verein in Goldlauter, nahe des Vereinsdomizils geschaffen hat. Auch der Fundus hat künftig hier seinen Platz.