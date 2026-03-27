Ein leichter Knoblauchduft strömt einem entgegen, wenn Dimitrios Pantermanlis die Tür zum Familienbetrieb öffnet. Der Geruch wird stärker, sobald man das Gebäude betritt. „Ich rieche das gar nicht mehr“, sagt der 37-Jährige. Schon als Kind war er jeden Tag im väterlichen Betrieb, half nach der Schule beim Verpacken der Waren, erst in Mäbendorf, später in dem rot-weißen Flachbau am Rande eines Wohngebiets in Suhl. In dem Gebäude, das früher einmal eine Einkaufshalle war, riecht es nicht von ungefähr überall nach Knoblauch – hier hat die Firma Feinos Feinkost seit zehn Jahren ihren Sitz und produziert griechische Spezialitäten wie Zaziki, Olivencreme und Brotaufstriche, mit jeder Menge Knoblauch.