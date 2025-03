„Mama, da ist ein Drache“, ruft ein Junge und deutet auf den großen Feuerspucker, der hoch über dem Eingang zum Schloss Glücksburg in Römhild schwebt. Willkommen im Zauberdorf! Die Besucher strömen von überall her in eine Fantasie-Welt, die sich größtenteils an das Harry-Potter-Universum anlehnt. Düfte, Klänge, Bilder, die jeder vor Augen hat am Wochenende, scheinen von einem anderen Stern.