Ein neues Jahr beginnt und mit ihm die Hoffnung auf frische Perspektiven, auf Leichtigkeit und auf Momente, die den Alltag für einen Augenblick außer Kraft setzen. Vielleicht ist es genau das, was Magie vermag: Sie unterbricht Gewohnheiten, stellt Gewissheiten infrage und öffnet Räume für Staunen. Für Robin Vogel ist sie weit mehr als ein kurzlebiger Effekt. Sie ist Leidenschaft, Handwerk und Lebensziel zugleich.