Der Frühling macht alles neu – und der Natur haben die vergangenen Wochen gutgetan. Denn der Himmel hat mit der Maienluft Niederschläge geschickt, die den Boden ganz ordentlich durchfeuchtet haben. „Es war wieder ziemlich trocken und es fehlt nach wie vor Wasser“, sagt der Brotterode-Trusetaler Stadtförster Lutz Klingler. „Aber wir haben immerhin eine ordentliche Basis dafür, dass die Bäume wieder Flüssigkeit aufnehmen können und die Neuanpflanzungen gedeihen.“