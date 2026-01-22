Dass nichts darauf hingedeutet hat, dass Zalando seinen Standort in Erfurt in absehbarer Zeit schließen will, das wird jedem spätestens an der Einfahrt zum Güterverkehrszentrum klar, das am östlichen Rand der Thüringer Landeshauptstadt liegt. „Wir suchen dich als Teamleiter*in!“, steht auf einem großen Plakat direkt an der zentralen Straße, die zu der Liegenschaft des Online-Händlers führt. Auf diesen Plakat lächelt eine Frau in die Kamera, orangefarbenes Zalando-T-Shirt am Körper, ein Telefon am Gürtel, daneben die Web-Adresse einer Zalando-eigenen Jobbörse.