Betriebsrat will Anhörung

Der Betriebsrat wurde ebenso wie die Landes- und Kommunalpolitik von der Entscheidung des Vorstandes, den großen Logistikstandort zu schließen, in der kommenden Woche überrascht. Verdi-Sekretär Matthias Adorf warf dem Unternehmen vor, den Standort ohne Vorwarnung zu schließen, weil Zalando meine, anderswo kostengünstiger arbeiten zu können. "Das ist ein Signal an die Aktionäre." Wie der Betriebsrat pochte er darauf, dass der Vorstand Arbeitnehmerrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz einhält. "Der Betriebsrat hat das Recht, umfassend angehört zu werden." Das sei im Vorfeld der Entscheidung nicht geschehen, sagte Betriebsratschef Krause.