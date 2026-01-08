Das waren noch Zeiten, als praktisch jeder in Deutschland die Fernsehwerbung von Zalando kannte. Erinnern Sie sich? Die Frau, die vor Freude aufschreit, wenn der Paketbote klingelt und der Paketbote, der mit einem weiteren Schrei antwortet. Der Erfolg dieser Werbung sorgte dafür, dass es sich der damalige Wirtschaftsminister Matthias Machnig nicht nehmen ließ, auch einen Freudenschrei in die Fernsehkameras zu schicken, als Zalando 2012 sein riesiges Logistikzentrum in Erfurt eröffnete. Thüringen wollte damit zum führenden Logistik-Standort in Deutschland aufsteigen.