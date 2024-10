Zahnmedizin: Neuer Ablauf bei Zahn-Notfällen - KI soll mithelfen

Wählen Patienten ab 1. Januar 2025 die entsprechende Telefonnummer für Notfälle außerhalb von Praxisöffnungszeiten etwa in der Nacht, erreichen sie zunächst medizinisches Fachpersonal. Diese beurteilen dann anhand der Schilderungen der Anrufer, "ob es sich

tatsächlich um einen Notfall handelt, der unverzüglich behandelt werden muss, oder ob eine

Behandlung beim regulären Zahnarzt am nächsten Morgen ausreichend ist", heißt es. Die Fachleute werden zuvor geschult und sollen bei der Entscheidung von einem System mit Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt werden. Sie können aber auch den diensthabenden Notfall-Zahnarzt per Telefon konsultieren, wenn die Situation unklar scheint.