Gehen Thüringer schlechter mit ihren Zähnen um als Menschen in Baden-Württemberg? Brauchen sie öfter neue Inlays, weil sie sich teurere Füllungen mit Zuzahlungen nicht leisten können – oder wollen? Taugt das Material am Ende nicht, für das die gesetzlichen Krankenkassen zahlen? Der Zahnreport der Barmer liefert wichtige Erkenntnisse, lässt aber viele Fragen offen. Faktoren wie Bildung, Einkommen und auch der Arbeitsplatz können eine Rolle spielen, können eine Erklärung dafür sein, warum Zahn-füllungen in den ostdeutschen Bundesländern nicht so lange halten wie in Westdeutschland. Doch der Rückschluss, dass sich die reichen Baden-Württemberger stabilere Füllungen durch Zuzahlungen erkaufen, den lässt der Report eben nicht zu.