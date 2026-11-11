"Wenn Händler die unterschiedlichen Kosten der Zahlungsmethoden bei ihrer Preisgestaltung nicht berücksichtigen können, könnte das den Wettbewerb zwischen den Zahlungsdiensten beeinträchtigen", schreibt das Kartellamt. Andere, günstigere Anbieter hätten es dann schwerer, sich gegenüber Paypal durchzusetzen. Dies könnte zu höheren Preisen für Verbraucherinnen und Verbraucher führen. Weil Händler die Kosten nicht an PayPal-Nutzer weitergeben dürften, müssten sie diese über die Preise ihrer Produkte und Dienstleistungen auf alle Kunden umlegen - auch auf solche, die PayPal nicht nutzen.