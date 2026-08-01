Zahlreiche Großeinsätze Feuerwehr kämpft gegen Waldbrände in Bayern

Aufwändige Nachlöscharbeiten in den Alpen

In den Chiemgauer Alpen in Oberbayern laufen derzeit die Nachlöscharbeiten eines Waldbergbrandes. Seit dem Morgen suchen die Einsatzkräfte nach Glutnestern im steilen Gelände, wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein sagte. Besonders am Grat seien die Glutnester oft gar nicht mit dem Hubschrauber, sondern nur per Seilschaft zu erreichen. Daher müssten die optimalen Routen gefunden und geplant werden. Ein Hubschrauber und rund 60 Kräfte von Feuerwehr und Bergwacht seien dafür bei Unterwössen (Landkreis Traunstein) im Einsatz, sagte der Sprecher.