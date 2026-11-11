Zahlen zur Migration: Eingewanderte Menschen häufiger erwerbstätig als früher

Wiesbaden - Nach Deutschland eingewanderte Menschen sind deutlich häufiger erwerbstätig als früher. Im vergangenen Jahr gingen 70 Prozent der Eingewanderten im Alter von 15 bis 64 Jahren einer entsprechenden Tätigkeit nach, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage des Mikrozensus berichtet. 20 Jahre zuvor hatte die Erwerbstätigenquote bei 57 Prozent betragen. Immer noch liegt sie deutlich unter der Quote der in Deutschland lebenden Menschen ohne Einwanderungsgeschichte, von denen 81 Prozent erwerbstätig sind.