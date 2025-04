München (dpa/lby) - In Bayern sind im vergangenen Jahr im Schnitt knapp fünfmal pro Tag Menschen mit Messern bedroht oder angegriffen worden. Das Innenministerium in München bezifferte die Zahl der Fälle auf 1.813 - in etwa 40 Prozent der Vorfälle sei es aber bei Drohungen geblieben. Rund die Hälfte der erfassten Messer-Taten ereignete sich demnach in der Öffentlichkeit.