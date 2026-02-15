Zahlen der Bundespolizei: Gewalt an Bahnhöfen - Leipzig mit den meisten Delikten

Berlin - Am Leipziger Hauptbahnhof ist die Zahl der Gewaltdelikte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 deutlich gestiegen - an keiner anderen Station gab es 2025 mehr Gewaltdelikte. Wie aus Zahlen der Bundespolizei hervorgeht, ging die Zahl an anderen Bahnhöfen ebenfalls nach oben, an manchen Orten sank sie aber auch. Die Zahlen zu den zehn Bahnhöfen mit den bundesweit meisten Gewaltdelikten liegen der Deutschen Presse-Agentur vor, zuerst berichtete die "Bild am Sonntag" darüber. Gesamtzahlen zu Gewaltdelikten an allen Bahnhöfen in Deutschland legte die Bundespolizei für 2025 nicht vor.