"Wir freuen uns zwar, dass wir so vielen Kindern das Schwimmen beibringen konnten", sagte ein Sprecher des bayerischen Landesverbands der DLRG im oberpfälzischen Neumarkt der Deutschen Presse-Agentur. "Aber es hätten mehr sein können, denn es fehlt vielerorts an geeigneten Schwimmbädern und an reservierten Schwimmbahnen zu kindergerechten Uhrzeiten. Hier sehen wir die Politik in der Pflicht."