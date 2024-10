Jeder vierte Betroffene klagt über Suizidgedanken

Was die Experten besonders alarmiert: 13 Prozent der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen gaben an, aus Verzweiflung schon einmal zu Alkohol, Tabletten oder Drogen gegriffen zu haben. Mehr als jeder vierte Betroffene habe Suizidgedanken (26 Prozent) geäußert. Das entspreche in absoluten Zahlen mehr als 500.000 Schülern, erklärte Leest. "Eine sehr erschreckende Zahl, die in den letzten Jahren leider weiter gestiegen ist."