Mit Tschingderassabum verabschiedet sich die Bundeswehr am 13. März 2025 in Erfurt von Bodo Ramelow. Auffällig ist beim Großen Zapfenstreich der „Yorksche Marsch“. Der ist den Älteren noch als Ehrenmarsch der Nationalen Volksarmee von den 1.Mai-Paraden in der DDR bekannt. Das ist ganz sicher reiner Zufall, der aber zeigt, wie stark die Traditionslinie des Grafen Yorck über das 1. Garde-Regiment der deutschen Kaiser, über die Wehrmacht Adolf Hitlers, die NVA unter Moskauer Oberkommando und die Bundeswehr als Parlamentsarmee ist.