Auf einmal macht es „knack“ – wohl bei allen Gästen des Yoga-Aktionstages machen sich ein Wirbel im Rücken, das Kniegelenk oder die Hand bei Belastung bemerkbar. Doch eines sollte dabei eigentlich nicht knacken – der Zeh von Yogalehrerin Katja Kessel. Sie bleibt an ihrer Matte hängen. In Kürze läuft ihr mittlerer Zeh blau an und sie stellt fest: „Der ist gebrochen.“ Für sie ist das kein Grund, um aufzuhören. Mit blauem Tape verbindet sie ihren Zeh. Als wäre nichts gewesen, lässt sie sich weiter von der Bewegung treiben. Für die 20 Yoga-Liebhaberinnen im Sportcenter Suhl (SSC) läuft die Veranstaltung zum Glück ohne weitere Verletzungen ab.