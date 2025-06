Lydia Teuber ist angekommen. Noch vor fünf Jahren hat die Suhlerin als Studioleiterin eines Fitnessstudios gearbeitet. Dann kam Corona. Sie begann online Yoga-Kurse zu geben und setzte später eine zweieinhalbjährige Yoga-Ausbildung in Jena obendrauf. „Das hat ganz viel in mir und an meiner Lebensweise verändert“, sagt sie heute. Sie habe einen anderen Blick auf sich selbst, aber auch auf das Gegenüber. Anstatt vorschnell zu bewerten, nehme sie sich Zeit zum Kennenlernen, zum Schauen und zum Prüfen. Inzwischen arbeitet Lydia Teuber als Lehrerin für Sport und Geografie und gibt mehrmals wöchentlich Yoga-Kurse.