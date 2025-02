Packende erste Staffel machte Lust auf mehr

Die erste Staffel von "1923" war das, was US-Amerikaner "bingeworthy" nennen - so packend, dass man sie in einem Rutsch durchschauen möchte. Das "Yellowstone"-Spin-off dreht sich um die Vorfahren von John Dutton III., die in den 1920er Jahren - der Ära der Prohibition, der Weltwirtschaftskrise und wachsender Konflikte um Land und Macht im amerikanischen Westen - um ihre Existenz kämpfen. Gedreht wurde an herrlichen Originalschauplätzen in den Bergen von Montana.