Der Countdown läuft. In wenigen Stunden wird Ilmenau den jungen Leuten gehören: Zumindest der Bereich rund um Stadtpark und Festhalle. Denn dort steigt an diesem Samstag das große Kinder- und Jugendfestival, das hauptsächlich vom Ilmenauer Karneval Klub (IKK) organisiert wird. „Zwischen 80 und Hundert Personen sind allein vom IKK dabei“, so Vereinspräsident Michael Gohritz. Das ist etwa die Hälfte aller Mitglieder. Auf dem Programm stehen den ganzen Tag über zahlreiche Mitmachangebote – von Bubble Soccer und Graffitiwand über „Hau den Lukas“, Zumba und Yoga bis hin zu Tanzanimationen und vielem mehr.