Der Saison-Auftakt für den Nachwuchs im Skilanglauf in Thüringen ist gelungen, auch wenn sich der Winter bisher noch gar nicht blicken ließ, dafür aber 365 Tage im Jahr in Oberhof zu haben ist. Dank der Skisporthalle erlebten nun 72 Mädchen und Jungen im Alter von elf bis 14 Jahren vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag das zweite XC-Youngster-Camp des Thüringer Skiverbandes (TSV). Ein Erfolg bereits vor seinem Stattfinden. Denn im Vergleich zur Premiere im Vorjahr hat sich die Zahl der jungen Teilnehmer fast verdoppelt, die aus ganz Thüringen, von Ruhla bis Bad Lobenstein, angereist sind, freute sich im Vorfeld Landestrainer Sebastian Kleiner von Nordheim vom TSV.