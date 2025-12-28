Berlin - Manchen Tieren ging es im Jahr 2025 besser, anderen schlechter: Die Umweltorganisation WWF (World Wide Fund For Nature) zieht für das endende Jahr hinsichtlich des weltweiten Artenschutzes eine gemischte Bilanz. Breitmaulnashörner, arktische Robben und Korallen gehören WWF zufolge zu den Verlierern. Auch vielen Vögel ging es weltweit schlechter, in Deutschland setzte vor allem die Vogelgrippe den Kranichen zu. Mit dem Rückgang des Phytoplanktons sei außerdem das "grüne Herz der Meere" bedroht, heißt es in dem WWF-Bericht. Gute Entwicklungen gab es dagegen bei Antilopen, Luchsen, Koalas und Schildkröten.