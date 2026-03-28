Wut und Ohnmacht Warum sexualisierte Gewalt ein strukturelles Problem ist

Ob auf dem Hamburger Rathausplatz oder am Brandenburger Tor in Berlin: Massenhaft solidarisieren sich die Menschen aktuell mit den Opfern von sexualisierter Gewalt und fordern mehr Schutz. Auch in Hannover, München, Frankfurt und anderen Städten gibt es große Kundgebungen. Prominente wie die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Politikerinnen waren ebenfalls vor Ort.

"Die Scham gehört den Tätern"

Die Solidarität auf den Straßen könne Betroffene dazu ermutigen, über ihre Erlebnisse zu sprechen, sagt Ballon. "Jede Frau muss befürchten, dass ihr das auch passiert." Gerade für junge Frauen sei das schwer auszuhalten.

"Die Scham muss die Seiten wechseln" – dieser Satz stammt von der Französin Gisèle Pelicot, die jahrelang von ihrem damaligen Ehemann und anderen Männern vergewaltigt worden war. Auf den Demos ist er an diesen Tagen häufig zu lesen. Auch Roig plädiert dafür, dass Betroffene nicht mehr misstrauisch befragt oder beschämt werden dürften. Die Scham habe nie den Betroffenen gehört. Sie gehöre den Tätern, die Gewalt ausüben und denen, die sie decken.