Betriebsschließung Ende Oktober

Die Produktion in Apolda könne nicht weitergeführt werden. An dem Standort werde aufgrund des baulich-technischen Zustands nicht mehr zeitgemäß und effizient produziert. Die Schließung erfolge zum 31. Oktober. Den Produktionsmitarbeitern müsse gekündigt werden. Das Unternehmen EWU habe jedoch erklärt, dass Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften bestehe, Bewerbungen seien möglich. Der bisherige Thüfleiwa-Geschäftsführer Mirko Schwendel soll nach den Angaben bei EWU die Verantwortung für das Filialnetz übernehmen.