Juliane Weyer ist 27 Jahre jung. Sie steckt mitten in der Ausbildung zur Fleischerin. Zur Zwischenprüfung hat sie gezeigt, was sie wurstmäßig drauf hat. Nämlich richtig viel. Und damit hat sie sich für einen Wettbewerb qualifiziert, an dem immer nur die besten drei Fleischer-Azubis eines Jahrgangs teilnehmen dürfen.