Wunsiedel im Fichtelgebirge: Mann blendet Passanten und Autofahrer mit Laserpointer

Selb (dpa/lby) - Mit einem Laserpointer soll ein Mann Passanten und Besucher eines Festivals in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) geblendet haben. Zudem habe der 63-Jährige am Samstagabend in Autos geleuchtet, teilte die Polizei mit. Die Beamten trafen den Verdächtigen schließlich in seinem Zuhause und fanden den Laserpointer in seinem Wagen, wie es hieß. Der Laserpointer wurde sichergestellt. Zuvor waren die Polizisten per Notruf auf den 63-Jährigen aufmerksam gemacht worden.