Wunsiedel im Fichtelgebirge Mann blendet Passanten und Autofahrer mit Laserpointer

Plötzlich trifft ein grüner Lichtstrahl das Auge: Ein Mann soll versucht haben, Passanten und Autofahrer mit einem Laserpointer zu blenden.

 
Beamte fanden den Laserpointer im Auto des Mannes. (Symbolbild) Foto: Fabian Strauch/dpa

Selb (dpa/lby) - Mit einem Laserpointer soll ein Mann Passanten und Besucher eines Festivals in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) geblendet haben. Zudem habe der 63-Jährige am Samstagabend in Autos geleuchtet, teilte die Polizei mit. Die Beamten trafen den Verdächtigen schließlich in seinem Zuhause und fanden den Laserpointer in seinem Wagen, wie es hieß. Der Laserpointer wurde sichergestellt. Zuvor waren die Polizisten per Notruf auf den 63-Jährigen aufmerksam gemacht worden. 

Durch das Blenden mit einem Laserpointer können den Angaben zufolge Augenverletzungen entstehen. Bislang hätten sich aber noch keine Geschädigten bei den Beamten gemeldet, hieß es.