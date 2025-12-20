Für Lars Jähne war bereits am Donnerstagnachmittag so etwas wie ein vorgezogener Heiligabend. Denn er konnte an 120 bedürftige Kinder Geschenke verteilen. Dass der rot gekleidete Weihnachtsbote diese Aufgabe nicht persönlich übernahm, begründete der engagierte Suhler mit Fachkräftemangel beim Weihnachtsmann-Personal. In Wahrheit war es Lars Jähne, der es überhaupt möglich gemacht hat, dass nun bei so vielen Kindern die schönsten Träume in Erfüllung gehen konnten. Denn er hat die Wunschbaumaktion in Suhl neu aufleben lassen.