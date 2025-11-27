 
Wunschbaum in Suhl 113 Wünsche sollen in Erfüllung gehen

Weihnachtswünsche, hat jedes Kind. Doch in machen Familien ist der Budget zu knapp. Deshalb gibt es in Suhl drei Wunschbäume, damit Kinderträume in Erfüllung gehen können.

Wunschbaum in Suhl: 113 Wünsche sollen in Erfüllung gehen
1
Tina Lösch vom Centermanagement mit Tochter Elli, Jana Wuth von der Wäschewelt, Wunschbaum-Initiator Lars Jähne und Oberbürgermeister Andrè Knapp. Foto: Karl-Heinz Frank

Es gibt ihn also doch noch – den Weihnachtsmann. Jedenfalls in Suhl ist das so. Allerdings gibt es nicht den Einen, sondern ganz Viele. Sie tragen weder einen weißen Bart noch einen roten Mantel. Es sind ganz normale Menschen und Unternehmen. Um genau zu sein sind es 113 an der Zahl.

Doch von vorne. Seit dem gestrigen Nachmittag stehen im Steinwegcenter, direkt neben der Rolltreppe, drei ganz besondere Weihnachtsbäume. Geschmückt sind sie nicht etwa mit Glaskugeln oder Strohsternen, sondern mit 113 Zetteln. Auf ihnen stehen die Wünsche von Kindern aus Familien, denen es finanziell schwer fällt, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Die Kindertafel hatte diese Zettel ausgelegt – damit Jungen und Mädchen ihre Wünsche aufschreiben konnten. Zu lesen sind darauf von Kuschelbären über Fußballsocken bis hin zu Lebkuchen oder Gutscheinen. Alles jeweils im Wert bis zu 25 Euro.

Nun können interessierte Suhler die Wunschzettel quasi vom Baum pflücken. Eine der Ersten, die mitmacht, ist Silvia Engel aus Suhl. „Ich finde das so eine tolle Idee und habe deshalb schon zwei oder drei Mal Wünsche erfüllt“, sagt die Suhlerin. Diesmal hat sie sich bewusst für ein Puzzle plus ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel entschieden.

Auch Initiator Lars Jähne wird Wunschpate, ebenso wie Oberbürgermeister André Knapp, der zugleich die Schirmherrschaft über die Aktion übernommen hat. Inzwischen haben sich mehrere Unternehmer gemeldet, die dann einspringen wollen, wenn nicht alle Wunschzettel einen Erfüller finden.

Wie das Ganze funktioniert, vom Pflücken des Zettels bis zum Einkauf und zur Abgabe des jeweiligen Geschenks in der Wäschewelt bei Jana Wuth im Steinwegcenter, das kann auf jedem einzelnen Zettel abgelesen werden.

Die eigentliche Geschenkeübergabe an die Kinder erfolgt am Donnerstag, 18. Dezember, zwischen 12 und 17 Uhr im Weihnachtsmann-Wohnzimmer – also direkt um die Ecke.