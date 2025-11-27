Wunschbaum in Suhl: 113 Wünsche sollen in Erfüllung gehen

Doch von vorne. Seit dem gestrigen Nachmittag stehen im Steinwegcenter, direkt neben der Rolltreppe, drei ganz besondere Weihnachtsbäume. Geschmückt sind sie nicht etwa mit Glaskugeln oder Strohsternen, sondern mit 113 Zetteln. Auf ihnen stehen die Wünsche von Kindern aus Familien, denen es finanziell schwer fällt, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Die Kindertafel hatte diese Zettel ausgelegt – damit Jungen und Mädchen ihre Wünsche aufschreiben konnten. Zu lesen sind darauf von Kuschelbären über Fußballsocken bis hin zu Lebkuchen oder Gutscheinen. Alles jeweils im Wert bis zu 25 Euro.