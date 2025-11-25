Wunschbaum-Aktion: 64 Kindern Wünsche erfüllen

„Der Wunschbaum ist unser Lieblingsprojekt, weil er direkt bei den Kindern Freude auslöst“, sagt Heim im Namen des Lions Clubs. Seit vielen Jahren engagieren sich die Mitglieder der Sonneberger Organisation ehrenamtlich in sozialen, kulturellen und bildungsfördernden Projekten in der Region. Mit der Aktion Wunschbaum soll auch in diesem Jahr wieder ein Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe in der Vorweihnachtszeit gesetzt werden. „Für die Kinder bedeutet es eine Weihnachtsfreude, die sie sonst nicht erleben könnten – und für die Region ist es ein sichtbares Signal der Zusammengehörigkeit und dafür, wie wichtig gemeinschaftliches Engagement ist“, unterstreicht der Präsident. „Wir möchten“, so benennt er seinen persönlichen Wunsch, „auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Sonneberg dafür sorgen, dass kein Kind leer ausgeht.“ In diesem Sinne: Die Bäume stehen und die Karten warten darauf abgenommen zu werden, um Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen.