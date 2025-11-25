Wunschbaum-Aktion: 64 Kindern Wünsche erfüllen

Welche Wünsche die Kinder und Jugendlichen auf den eigens für die Bäume vorgesehenen Karten geschrieben haben? Am Neuhäuser Exemplar findet sich beispielsweise dieses und jenes technisches Zubehör – ob bluetoothfähige In-Ear-Kopfhörer oder ein Headset für eine Spielekonsole – ebenso wie Spielzeug angefangen von einem 3D-Puzzle des Pariser Louvre bis hin zu einem Roboter. Auch über Gutscheine würden sich die Mädchen und Jungs laut der Notizen auf den Karten freuen, sei es für den Einkauf in einer Drogerie oder für einen Besuch im Leipziger Zoo. Ganz unterschiedlich ist es, wovon die Kinder träumen. Die Erfahrung hat Heim ein ums andere Mal in den vergangenen zehn Jahren gemacht. „Manche möchten ganz simple Dinge wie Knete, Papier und Stifte“, so der Lions-Club-Präsident. „Andere wollen gern einen Wecker, eine Taucherbrille mit Schnorchel oder ein ferngesteuertes Auto.“ Allesamt Sachen, die, wie er sagt, auf den ersten Blick alltäglich erscheinen, aber eben für viele Familien in der Region alles andere als selbstverständlich sind.