Der Kitaneubau in Gehren ist seit einigen Tagen in Betrieb. Doch offenbar gibt es Sorgen um die Verkehrssicherheit. So wünscht ein Anwohner in einem Bürgerhaushaltsvorschlag einen Zebrastreifen in der Gehrener Amtsstraße. „Im Bereich des neuen Kindergartens und der gerade sanierten Bushaltestelle ist die Errichtung eines Zebrastreifens absolut notwendig“, heißt es in dem Vorschlag. Der Einreicher begründet dies mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen – und das, obwohl damals die Ortsdurchfahrt Möhrenbach gesperrt war.