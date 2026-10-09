Zu einem folgenschweren Unfall ist es Mitte April in Benshausen gekommen. Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr auf der Benshäuser Straße in Benshausen aus Richtung Zella-Mehlis kommend in Richtung Ebertshausen, informierte Polizeisprecherin Julia Kohl damals. Er überholte zwei am Fahrbahnrand stehende und schließlich anfahrende Fahrzeuge, als es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer 79-jährigen Fußgängerin aus dem Ort kam.