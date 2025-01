«Wunder» in Down Under: Australien: Verirrter Wanderer nach 13 Tagen lebend entdeckt

Wanderstöcke und Müll, von denen die Behörden annahmen, dass sie dem Vermissten gehörten, waren am Silvesterabend in der Nähe des Kosciuszko Creek gefunden worden. Am Sonntag entdeckten die Suchtrupps eine Kameraausrüstung in der Nähe einer Lagerfeuerstelle am Geehi River. Deshalb waren die Einsatzkräfte weiter überzeugt, dass es Hoffnung gab.