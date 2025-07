Nachdem die Inselbergschanze in Brotterode am Samstag (28. Juni) aufgrund technischer Probleme unerwartet stehengeblieben ist, soll sie wie versprochen diese Woche fallen. „Gegen Ende der Woche ist ein neuer Versuch geplant. Angepeilt wird der frühe Freitagabend“, informiert der Wintersportverein Brotterode am Mittwochvormittag. Der WSV hofft also auf viele Besucher, an den Bildschirmen und vor allem in der Skiarena. Große Getränkestände werden nicht aufgestellt. „Aber das eine oder andere Fass Bier könnte herumstehen.“ Die Abbruchfirma wählt ein anderes thermisches Abrissverfahren. Es soll weder Strom fließen noch Sprengstoff detonieren. Das Umfeld der Schanze ist zurzeit gegen Zutritt gesichert.