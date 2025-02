Würzburg: Radfahrer stoppt Auto und schlägt auf Fahrer ein

Würzburg (dpa/lby) - Ein Radfahrer hat in Würzburg ein Auto angehalten und auf den Fahrer eingeschlagen. Die beiden waren am Freitag laut Polizeiangaben bereits kurz zuvor in Streit geraten. Der Autofahrer hatte sich mittels Handzeichen darüber erbost, dass der Fahrradfahrer neben ihm auf der Straße statt auf dem Radweg fuhr. Der Radler habe daraufhin auf das Dach und gegen den Außenspiegel des Wagens geschlagen - und sei dabei gestürzt.