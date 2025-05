Würzburg: Mann belästigt Frau – und hinterlässt seine Handynummer

Würzburg (dpa/lby) - Ein Mann hat nach Angaben der Polizei eine junge Frau verfolgt und belästigt – und sich dabei selbst verraten. Er speicherte seine Nummer im Handy der 22-Jährigen, wie es in der Mitteilung hieß. Die Frau sei am frühen Samstagmorgen in Würzburg auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als der Mann sie verfolgte und mehrfach ansprach. Demnach versuchte er, sie festzuhalten und zu küssen. Im Bus habe er sich neben sie gesetzt und seine Telefonnummer in ihrem Handy eingespeichert.