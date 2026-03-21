Würzburg: 88-Jährige durchschaut Betrugsmasche mit über 100.000 Euro

Bei einem Callcenterbetrug gab sich eine 25-Jährige demnach als Polizeibeamtin aus. Als die Täterin bei der 88-Jährigen erschien, um das Geld abzuholen, wurde die Rentnerin demnach stutzig und wollte den Dienstausweis der jungen Frau sehen. Die sei dann geflohen. Im Rahmen einer Fahndung wurde die 25-Jährige vorläufig festgenommen.