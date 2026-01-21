Würfe von Autobahnbrücken: Betonplatten-Prozess vor dem Ende

Lüneburg - Der Betonplatten-Prozess am Lüneburger Landgericht geht dem Ende entgegen. Für Mittwoch (9.30 Uhr) werden die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Die beiden zum Teil geständigen Angeklagten sollen Unfälle provoziert haben, um sich hinterher als Retter darzustellen. Beide sitzen nach den Würfen von Autobahnbrücken seit Juni vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung zu versuchtem Mord müssen die Angeklagten mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen.