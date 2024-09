„Zusammen mit Herrn Uske haben Sie sich im hohen Maße um die Geschichte der Stadt Suhl und vor allem um die Art, wie diese Geschichte erzählt wird, verdient gemacht. Dafür werden Sie heute mit einem offiziellen Eintrag in das Ehrenbuch der Stadt für diese Verdienste entsprechend geehrt. Mithin haben Sie nun selbst Geschichte geschrieben. Es gibt wenige Menschen, die sich um die Geschichte Suhls so bemüht und in ihrem Bemühen so tiefe Spuren hinterlassen haben wie Sie, liebe Annette Wiedemann. In meinem Büro stehen aufgereiht alle Folgen der Kleinen Suhler Reihe, ein wahrer Schatz und ein wunderbarer Fundus, wenn es um Suhler Geschichte geht. So habe ich mich darüber sehr gefreut, als im Hauptausschuss des Suhler Stadtrats beschlossen wurde, Annette Wiedemann und Holger Uske in das Ehrenbuch der Stadt Suhl einzutragen. Denn Sie beide haben durch ihre unermüdliche Hingabe und ihre bedeutenden Beiträge das kulturellen Erbe unserer geliebten Stadt Suhl maßgeblich geprägt“, sagte Oberbürgermeister André Knapp am Donnerstag in seiner Laudatio.