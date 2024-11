"Erfahrungen, die viele Ostthüringer teilen"

In seiner Laudatio dankte Geras Oberbürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) Seiler für sein Schaffen. Seiler halte Erlebnisse und Erfahrungen fest, die viele Menschen in Ostthüringen teilten, und stoße Diskurse an. "Und wir sind stolz darauf, dass einer von uns diese Erlebnisse und Erfahrungen in die Welt trägt, eine internationale Leserschaft gefunden und solch große Anerkennung erfahren hat", so Dannenberg.