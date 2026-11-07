Würdigung Ex-US-General Hodges mit Point-Alpha-Preis geehrt

Hodges, von 2014 bis 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa, sei ein überzeugter Transatlantiker und das Gesicht der US-europäischen Freundschaft, würdigte die Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) den 68-Jährigen in ihrer Laudatio. Er stehe kompromisslos für die Freiheit und die europäische Friedensordnung ein. "Und das in einer Zeit, in der sich das Weiße Haus unter Präsident Trump Stück für Stück von Europa nicht nur entfernt, sondern den Mörder und Aggressor Putin nicht in seine Schranken weist, und ihn stattdessen indirekt unterstützt", hieß es in ihrem Redemanuskript.