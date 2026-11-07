Würdigung Ex-US-General Hodges mit Point-Alpha-Preis geehrt

Geisa - Der frühere US-General und Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa, Ben Hodges, ist für seine Verdienste um die deutsche und europäische Einheit mit dem Point-Alpha-Preis geehrt worden. Hodges erhielt die Auszeichnung in der Gedenkstätte Point Alpha, die an einen der neuralgischsten Punkte im Kalten Krieg erinnert. Zwischen Geisa und Rasdorf an der heutigen thüringisch-hessischen Landesgrenze standen sich bis 1990 Angehörige der US-Army und Soldaten des Warschauer Pakts direkt gegenüber.