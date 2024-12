Würdigung Ehrenamt: Engagierte Pädagogen ausgezeichnet

Das Thüringer Ministerium Bildung, Jugend und Sport und der Landessportbund Thüringen zeichneten gemeinsam im Erfurter Augustinerkloster besonders engagierte Thüringer Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie Sonderpädagogische Fachkräfte mit dem GutsMuths-Preis aus. Dazu gehören Ilona Güht von der Rhön-Ulstertal-Schule Geisa und der Merkerser Helge Fibich, der an der Schlossparkschule Marksuhl unterrichtet. Außerhalb des Sportunterrichts engagiert sich Ilona Güht im Volley- sowie Handball. Helge Fibich, einst Handballer in Merkers, fördert außerhalb des Unterrichts besonders Handball, Volleyball und Beachvolleyball. Martin Durner wohnt zwar nicht mehr im Sportkreis Bad Salzungen, ist aber im hiesigen Sport ein bekanntes Gesicht. Heute arbeitet er am Gymnasium „Hannah Arendt“ Erfurt und fördert den Volleyball- und Basketballsport.