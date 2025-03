Mehrere Würdigungen gab es jetzt beim Ehrenamtsempfang der Landgemeinde Großbreitenbach. Eine der honorierten war Brigitte Traute. Sie organisiert seit 30 Jahren in der Kirchgemeinde von Willmersdorf die Veranstaltungen gemeinsam mit den verschiedenen Pfarrern, die im Laufe der Jahrzehnte wechselten. Ortschaftsbürgermeister Maik Lippold war es ein Herzenswunsch, die Laudatio der Ehrung im Rahmen eines Empfangs der Landgemeinde persönlich vorzunehmen. Bevor die Märchentanten die Organisation der Seniorentreffen übernahmen, richtete sie die Kaffeekränzchen aus. Wildenspring hat in Ines Sänger ein Allround-Talent, was die Gemeindearbeit betrifft. Sie ist Vorsitzende des Heimatvereins und kümmert sich um alles, was den Gemeindesaal betrifft. Sie organisiert Arbeitseinsätze, Feiern, Veranstaltungen und holt auch Fernsehgrößen in das kleine Wildenspring. Wenn es um das Projekt Her(r)bergskirche in Neustadt geht, dann sind Undine Lauterbach und Horst Brettel nicht weit. Brettel ist deutschlandweit zum Thema ein gefragter Redner. Beide bringen seit Jahrzehnten ehrenamtliches Engagement in Neustadt ein, sagt Ute Beetz, die gern die Laudatio für die Ehrung der beiden hielt. Die IG Neustadt, der Rennsteigchor, die Rennsteigklänge, das Theater sind Angebote, in denen sich mindestens einer der beiden engagiert, bei manchem sogar den Vorsitz inne hat.