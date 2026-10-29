Ein schönes Fleckchen Erde ist das, wo die Tiefenorter Flur sich vom Schauinsland zum Werratal neigt und das Rhönpanorama freigibt – die Wacht. An einem sonnigen Oktobernachmittag sind hier besonders viele Wanderer und Spaziergänger unterwegs, und eine größere Personenzahl versammelte sich am Dienstag um die Baum- und Buschgruppe im Zentrum des Geländes, wo die Geschichte einen besonderen Akzent setzte: Hier landete Kapitänleutnant Hans Curt Flemming am 20. Oktober 1917 sein Marineluftschiff L 55 nach abenteuerlicher Angriffsfahrt gegen England, von Stürmen und Einschlägen beschädigt, aber mit wohlbehaltener zwanzigköpfiger Crew. Reparatur und Weiterfahrt waren schon geplant, da erledigte der nächste Sturm den Rest der fast 200 Meter langen Zigarre. Den Tiefenortern blieben die gegenständlichen Überbleibsel – und die Erinnerungen, denen 1937 im Rahmen der 800-Jahr-Feier des Dorfes ein Gedenkstein gewidmet wurde.